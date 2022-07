Conférence : Ecoute et analyse d’une oeuvre majeure du répertoire baroque « Les Indes Galantes » de Jean-Philippe Rameau par Clara Sistach Soulac-sur-Mer Soulac-sur-Mer Catégories d’évènement: Gironde

Soulac-sur-Mer

Conférence : Ecoute et analyse d’une oeuvre majeure du répertoire baroque « Les Indes Galantes » de Jean-Philippe Rameau par Clara Sistach Soulac-sur-Mer, 27 juillet 2022, Soulac-sur-Mer. Conférence : Ecoute et analyse d’une oeuvre majeure du répertoire baroque « Les Indes Galantes » de Jean-Philippe Rameau par Clara Sistach

7 Rue du Maréchal d’Ornano Soulac-sur-Mer Gironde

2022-07-27 18:30:00 – 2022-07-27 Soulac-sur-Mer

Ecoute et analyse d'une oeuvre majeure du répertoire baroque «Les Indes Galantes» de Jean-Philippe Remaeau par Clara Sistach. Nous vous proposons une approche originale des « terres d'Outre-Mer » à travers la musique au XVIIIe siècle ; ce que certains spécialistes ont qualifié de « musique d'Outre-Mer »… Il s'agit d'une histoire des musiques ultramarines liées à l'histoire coloniale française : des histoires musicales très diverses de ces territoires vues par les occidentaux sous l'Ancien Régime et évoquées sous plusieurs angles.

