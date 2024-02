Conférence « Écologie et Patrimoine : ennemis ou alliés objectifs ? » Espace Van Gogh Arles, mardi 20 février 2024.

Conférence « Écologie et Patrimoine : ennemis ou alliés objectifs ? » Conférence à deux voix à Arles, mardi 20 février à 17h avec Jade Peirano, architecte DPLG et architecte du Patrimoine et François Gondran, architecte-urbaniste de l’Etat et architecte du Patrimoine. Mardi 20 février, 17h00 Espace Van Gogh entree libre

Début : 2024-02-20T17:00:00+01:00 – 2024-02-20T18:30:00+01:00

Le changement climatique, défi majeur pour nos sociétés, bouleverse notre mode de vie. Des logements Airbnb dans le centre ancien aux chaleurs caniculaires enregistrées les étés, en passant par une réglementation stricte dans le Secteur sauvegardé, l’environnement urbain doit évoluer.

Dans ce contexte, quel équilibre peut-on trouver entre la conversion écologique et l’intégrité architecturale surtout en centre-ville patrimonial ?

Patrimoine et écologie, naturellement liés, constituent notre héritage commun et ils doivent être, l’un et l’autre, transmis aux générations futures. Sont-ils alliés ou ennemis ? ou, plus évidemment, conciliables ?

C’est à ce vaste questionnement que deux architectes tenteront de répondre, en tout cas de donner des prémices de solutions.

Mardi 20 février 2024 à 17h

✅ RDV : Espace Van Gogh, grand amphithéâtre, place Félix Rey – 13200 Arles – Entrée libre

Infos : projet@mavpaca.fr

