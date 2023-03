Conférence éclairée : l’Âge de la Terre, résultat des expériences Montbard Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Conférence éclairée : l'Âge de la Terre, résultat des expériences, 18 mars 2023, Montbard

Côte-dOr EUR 0 0 Emeric Falize, astrophysicien au CEA (Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives) vient nous présenter les résultats des expériences menées lors des Journées Européennes du Patrimoine 2022. Celles-ci consistaient à faire chauffer des boulets en métal de différents diamètres et de calculer leur temps de refroidissement… avec les outils de Buffon et ceux de notre époque ! Calculs et extrapolations qui avaient permis à Buffon de dater l’âge de la Terre. Cette rencontre est ainsi l’occasion de faire le point entre les protocoles d’hier et ceux d’aujourd’hui, et de vous présenter en avant-première les résultats obtenus ! museeparcbuffon@montbard.com https://www.musee-parc-buffon.fr/ Montbard

