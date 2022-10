Conférence éclairée – Eugène Guillaume et son temps Montbard Montbard Catégories d’évènement: Cte-d'Or

Cte-d’Or EUR 0 0 Visite suivie d’une Conférence présentée par Serge Lemoine, professeur émérite de l’Université Paris IV-Sorbonne, ancien Président du Musée d’Orsay

Le sculpteur Eugène Guillaume est né en 1822 à Montbard, où une rue et un collège portent son nom.

Partisan de la tradition classique, il a été très célèbre à son époque, emmené dans la grande école de la sculpture française qui a rayonné, à la suite de François Rude et de David d’Angers et avant Auguste Rodin, dans le monde au cours du XIXe siècle.

Eugène Guillaume a été le contemporain de Carpeaux par exemple, mais son nom est aujourd’hui oublié.

À l’occasion du bicentenaire de sa naissance,Serge Lemoine retracera les principales étapes de sa carrière et replacera son œuvre dans le contexte de son temps. museeparcbuffon@montbard.com https://www.musee-parc-buffon.fr/ Montbard

