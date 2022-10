Conférence éclairée – Éditer et étudier Buffon au XXIe siècle

2022-11-03 19:30:00 – 2022-11-03 EUR 0 0 Chef-d’œuvre total, les 44 volumes de l’Histoire naturelle de Buffon et de ses collaborateurs, parus de 1749 à 1804, représentent un monument de l’histoire de la littérature, des sciences et de la philosophie, et l’un des ouvrages les plus emblématiques du siècle des Lumières. Pour autant, ils n’avaient pas fait l’objet d’une réédition complète depuis la fin du 19e siècle. Un vaste travail, en cours depuis 2007, vise précisément à préparer une édition critique moderne de l’œuvre, mais aussi à étudier les différents aspects et enjeux intellectuels de son texte, sans oublier sa riche iconographie. Stéphane Schmitt, Directeur de recherche au CNRS, présentera ici ce programme, à l’occasion de la parution des premiers volumes consacrés aux oiseaux. Avec la participation des Éditions Champion dernière mise à jour : 2022-10-17 par

