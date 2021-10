MeymacMeymac Meymac Meymac Corrèze, Meymac Conférence-échange « Techniques de restauration » Meymac Meymac MeymacMeymac Catégories d’évènement: Corrèze

Meymac

Conférence-échange « Techniques de restauration » Meymac Meymac, 16 octobre 2021, MeymacMeymac. Conférence-échange « Techniques de restauration » 2021-10-16 18:00:00 18:00:00 – 2021-10-16 19:00:00 19:00:00

Meymac Corrèze Meymac Corrèze Meymac A 18h au Cinéma Le Soubise

Tarifs 3 € réduit / 5 € plein sur réservation obligatoire Le Musée d’Archéologie et du Patrimoine Marius Vazeilles vous invite à la conférence échange « Techniques de restauration ». Rencontrez un restaurateur de sculpture diplômé de l’Institut National du Patrimoine, Adrien Gaillard, qui travaille le bois et la pierre. A 18h au Cinéma Le Soubise

Tarifs 3 € réduit / 5 € plein sur réservation obligatoire dernière mise à jour : 2021-10-13 par

Détails Catégories d’évènement: Corrèze, Meymac Autres Lieu Meymac Meymac Adresse Ville MeymacMeymac lieuville 45.53255#2.14679