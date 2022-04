Conférence-échange “Ma retraite sans me mettre en retrait!” Autre lieu, 28 avril 2022, Genève.

Conférence-échange “Ma retraite sans me mettre en retrait!”

Autre lieu, le jeudi 28 avril à 15:00

Lieu: Maison Dufour, Rue de Contamines 9A, 1206 Genève (TPG : arrêt bus Contamines, lignes 1,5 et 8) Avec: Hans Peter Graf, Dr sc. pol., gérontologue, membre du Conseil de la FAAG et de moult associations d’aînés genevoises et suisses. Rencontre suivie d’un moment de convivialité et d’échanges informels Entrée libre: s’inscrire si possible auprès de [[secretariat@apege.ch](mailto:secretariat@apege.ch)](mailto:secretariat@apege.ch) Plus d’informations sur [https://apege.ch](https://apege.ch)

Gratuit

Transmettre information étayée sur le vieillissement dans son hétérogénéité des différentes étapes et situations. But : devenir acteur·e de notre vie en connaissance de cause

Autre lieu Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-28T15:00:00 2022-04-28T16:00:00