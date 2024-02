Conférence eau, zones humides et biodiversité Saint-Saud-Lacoussière, vendredi 9 février 2024.

Conférence eau, zones humides et biodiversité Saint-Saud-Lacoussière Dordogne

Dans le cadre des Journées Mondiales des Zones Humides, venez découvrir le monde fascinant des milieux aquatiques et des zones humides du Périgord Limousin. Plongez au cœur de la biodiversité qui les caractérisent, accompagné par deux chargés de mission du Parc naturel régional Périgord Limousin. Explorez les liens essentiels entre l’eau et la vie en comprenant comment les milieux aquatiques et les zones humides agissent comme des joyaux naturels, régulant le cycle de l’eau et abritant une incroyable variété d’espèces végétales et animales. Ce moment s’accompagnera d’un temps convivial autour de crêpes et d’un verre. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 20:15:00

fin : 2024-02-09 21:45:00

Salle des fêtes

Saint-Saud-Lacoussière 24470 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

