Conférence « Eau du robinet ou eau en bouteille ? » Montcornet Montcornet Catégories d’évènement: Aisne

Montcornet

Conférence « Eau du robinet ou eau en bouteille ? » Montcornet, 20 juillet 2022, Montcornet. Conférence « Eau du robinet ou eau en bouteille ? »

Montcornet Aisne

2022-07-20 18:00:00 – 2022-07-20 20:00:00 Montcornet

Aisne Montcornet Résidus médicamenteux, sécurité bactériologique, traces de plastiques ou de pesticides… L’eau en bouteille présente-t-elle plus de garanties que celle du robinet ? Vous aurez toutes les informations pour faire vos choix éclairés. Résidus médicamenteux, sécurité bactériologique, traces de plastiques ou de pesticides… L’eau en bouteille présente-t-elle plus de garanties que celle du robinet ? Vous aurez toutes les informations pour faire vos choix éclairés. contact@cpie-hautsdefrance.fr +33 3 23 80 03 02 http://www.cpie-aisne.com/cpie/Content.aspx?ID=213726 Résidus médicamenteux, sécurité bactériologique, traces de plastiques ou de pesticides… L’eau en bouteille présente-t-elle plus de garanties que celle du robinet ? Vous aurez toutes les informations pour faire vos choix éclairés. pexels-monstera-7114376

Montcornet

dernière mise à jour : 2022-06-30 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Montcornet Autres Lieu Montcornet Adresse Montcornet Aisne Ville Montcornet lieuville Montcornet Departement Aisne

Montcornet Montcornet Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montcornet/

Conférence « Eau du robinet ou eau en bouteille ? » Montcornet 2022-07-20 was last modified: by Conférence « Eau du robinet ou eau en bouteille ? » Montcornet Montcornet 20 juillet 2022 Montcornet, Aisne

Montcornet Aisne