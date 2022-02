Conférence D’un rêve d’enfant à la réalité d’un métier extraordinaire 58 avenue Henri Bertho La baule escoublac Catégories d’évènement: La Baule-Escoublac

Loire-Atlantique

Conférence D’un rêve d’enfant à la réalité d’un métier extraordinaire 58 avenue Henri Bertho, 1 mars 2022, La baule escoublac. Conférence D’un rêve d’enfant à la réalité d’un métier extraordinaire

58 avenue Henri Bertho, le mardi 1 mars à 18:00

Être producteur à la télévision, c’est quoi ? Après 37 années passées à la télévision, Patrick Schoor retrace sa carrière depuis ses débuts sur un plateau de France 3 Lorraine au commencement de la régionalisation des programmes du service public. Il relate ses rencontres exceptionnelles en étant à l’origine des premières émissions de nombreux artistes dont Céline Dion, Marc Lavoine, Mylène Farmer, Axel Bauer, Patrick Bruel…et évoque son « grand Maître » Charles Aznavour. Il est producteur, parfois auteur et réalisateur Être producteur à la télévision, c’est quoi ? Après 37 années passées à la télévision, Patrick Schoor retrace sa carrière depuis ses débuts sur un plateau de France 3 Lorraine au commencement d… 58 avenue Henri Bertho Centre Culturel et Associatif Maison d’Escoublac 44500 La baule escoublac La baule escoublac Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-01T18:00:00 2022-03-01T04:00:00

Détails Catégories d’évènement: La Baule-Escoublac, Loire-Atlantique Autres Lieu 58 avenue Henri Bertho Adresse Centre Culturel et Associatif Maison d'Escoublac 44500 La baule escoublac Ville La baule escoublac lieuville 58 avenue Henri Bertho La baule escoublac Departement Loire-Atlantique

58 avenue Henri Bertho La baule escoublac Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-baule-escoublac/

Conférence D’un rêve d’enfant à la réalité d’un métier extraordinaire 58 avenue Henri Bertho 2022-03-01 was last modified: by Conférence D’un rêve d’enfant à la réalité d’un métier extraordinaire 58 avenue Henri Bertho 58 avenue Henri Bertho 1 mars 2022 58 avenue Henri Bertho La baule escoublac La Baule-Escoublac

La baule escoublac Loire-Atlantique