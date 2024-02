Conférence « Du voyage aventure au road trip humanitaire… » Place du 11 août 1944 Cluny, mardi 20 février 2024.

Conférence « Du voyage aventure au road trip humanitaire… » Place du 11 août 1944 Cluny Saône-et-Loire

Conférence avec Jérémie FISCHER, écrivain-biographe, historien et archiviste

Dans cette conférence, Jérémie Fischer présentera son tour du Monde en autostop de 15 mois (février 2019-mai 2020), ainsi que son voyage humanitaire en Pologne pour venir en aide aux réfugiés ukrainiens (avril-mai 2022). Dans le cadre du premier, il a parcouru 35 000 kilomètres en 365 trajets, lors du second il a roulé 3 589 kilomètres avec une quarantaine de personnes différentes. Ces deux voyages l’ont amené à faire des rencontres spontanées et à vivre des aventures intenses qu’il partagera à l’aide d’un support vidéoprojeté.

Après la conférence et les échanges, Jérémie dédicacera ses ouvrages

– Journal d’un autostoppeur sur les routes du Monde, (2021)

– La Pologne en stop à la rencontre des réfugiés ukrainiens, (2022)

– A la découverte de l’abbé Pochard (1766-1833) parcours, archives, témoignage, (2023)

Bio Jérémie Fischer est un écrivain-biographe, conférencier indépendant. Diplômé d’un Master de recherche en histoire et d’un Master professionnel en archivistique, il accompagne désormais des gens soucieux de transmettre leur récit de vie ou leur histoire de famille à leur proches sous la forme d’un livre. En parallèle, il partage ses expériences de grand voyageur et ses recherches historiques dans ses publications et conférences. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-20 20:00:00

fin : 2024-02-20 22:00:00

Place du 11 août 1944 Amphithéâtre J. Cliton Campus Arts et Métiers CLUNY

Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté ccic.cluny@ensam.eu

