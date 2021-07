Vienne Vienne Isère, Vienne Conférence « Du théâtre grec au théâtre romain » – Jean-Charles Moretti Vienne Vienne Catégories d’évènement: Isère

Conférence « Du théâtre grec au théâtre romain » – Jean-Charles Moretti Vienne, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Vienne. Conférence « Du théâtre grec au théâtre romain » – Jean-Charles Moretti 2021-07-06 18:30:00 18:30:00 – 2021-07-06 Le Trente -Auditorium – Espace Saint Germain- 30 Avenue Général Leclerc Auditorium du Trente

Vienne Isère Conférence de Jean-Charles Moretti (Laboratoire IRAA de Lyon Maison de l’Orient et de la Méditerranée) proposée dans le cadre de l’exposition « Théâtre(s) en scène » au cloitre Saint-André-le Bas organisée par le service Ville d’art et d »histoire dernière mise à jour : 2021-06-18 par

