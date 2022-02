Conférence du soir: les poupées de mode Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin, le mercredi 2 mars à 19:00

Pour cette conférence, la parole est aux « poupées de mode » du musée : leurs vêtements miniatures vous mèneront à travers l’histoire du costume au 19e siècle. A cette époque se développe la mode moderne : plus changeante, plus accessible, diffusée par de nouveaux moyens de publicité. Venez nombreux les écouter !

Gratuit sur inscription

