La Maison de la culture du Japon à Paris propose des soirées autour de la musique expérimentale et alternative japonaise. Découvrez les concerts et conférences au programme ! L’image que renvoie la production musicale japonaise aujourd’hui est celle d’une industrie dominée par des groupes de jeunes interprètes formatés pour répondre aux besoins du marché et reproduire des schémas de représentations sociales normés. Suite à l’introduction du rock dans l’après-guerre, se développe pourtant tout au long de la seconde moitié du XXe siècle au Japon un pan de l’histoire de la musique populaire riche en mouvements de tension avec la culture dominante, l’autorité politique et les cadres de conformation sociale. Rock psychédélique, folk, enka, punk, noise représentent autant de moments de contestation ou de mise à distanciation des modèles normatifs qu’il s’agit de voir et d’entendre au sein de cette conférence. Spécialiste de la musique populaire et du genre, Chiharu Chujo est enseignante invitée à l’Université des études étrangères de Tokyo. Jeremy Corral enseigne l’histoire de la musique contemporaine japonaise à l’Université des études étrangères de Tokyo. Bruno Fernandès est musicien d’improvisation et chercheur indépendant spécialisé dans l’histoire des contre-cultures japonaises. Autres événements en lien : – Concert de musique électro-expérimentale « Kakuhan », 12/04/2023 – Conférence : La musique expérimentale du Japon d’après-guerre, 09/05/2023 – Concert de musique électroacoustique expérimentale « Makoto Oshiro17/05/2023 Maison de la culture du Japon à Paris 101 bis quai Jacques Chirac 75015 Paris Contact : https://www.mcjp.fr/fr/la-mcjp/actualites/du-rock-et-des-cultures-musicales-alternatives-au-japon https://www.facebook.com/MCJP.officiel https://www.facebook.com/MCJP.officiel https://www.mcjp.fr/fr/informations-pratiques/venir-a-la-mcjp

