Conférence du rêve Loches, 16 avril 2022, Loches.

Conférence du rêve Loches

2022-04-16 20:30:00 – 2022-04-16 21:30:00

Loches Indre-et-Loire

9 12 EUR

Mais quand ? Comment ? Et surtout pourquoi ? C’est à ces grandes questions que vont tenter de répondre le Professeur Jacquard, éminent conférencier et Giorgio, son assistant un peu trop enthousiaste. Leur objectif : plonger le spectateur dans l’univers des songes grâce à l’illusion du mime, et ainsi révéler les mécanismes à l’oeuvre quand nous dormons. La Conférence du Rêve est un spectacle burlesque, onirique et pédagogique.

Théâtre du sous-sol

