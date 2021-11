Conférence « Du péplum au peplum : 120 ans de vêtements antiques au cinéma » Vieux, 20 novembre 2021, Vieux.

Conférence « Du péplum au peplum : 120 ans de vêtements antiques au cinéma » Route de Feuguerolles Musée de Vieux-la-Romaine Vieux

2021-11-20 – 2021-11-20 Route de Feuguerolles Musée de Vieux-la-Romaine

Vieux Calvados Vieux

Conférence « Du péplum au peplum : 120 ans de vêtements antiques au cinéma » de Jean-Noël Castorio, maître de conférences en histoire ancienne à l’Université du Havre.

Dès 14 heures cinéphiles ou amateurs d’Antiquité romaine se retrouveront pour évoquer le lien étroit entre cinéma et costume antique. Il sera autant question de cinéma que de vêtements : de péplos et de chlamydes, de toge et de cucullus… Mais aussi de frous-frous et de peaux de bêtes, de jupettes pour hommes et de slips léopard !

Age minium : 15 ans.

2€ en supplément de l’entrée au musée.

Conférence « Du péplum au peplum : 120 ans de vêtements antiques au cinéma » de Jean-Noël Castorio, maître de conférences en histoire ancienne à l’Université du Havre.

Dès 14 heures cinéphiles ou amateurs d’Antiquité romaine se retrouveront pour…

vieuxlaromaine@calvados.fr +33 2 31 71 10 20 https://www.vieuxlaromaine.fr/

Conférence « Du péplum au peplum : 120 ans de vêtements antiques au cinéma » de Jean-Noël Castorio, maître de conférences en histoire ancienne à l’Université du Havre.

Dès 14 heures cinéphiles ou amateurs d’Antiquité romaine se retrouveront pour évoquer le lien étroit entre cinéma et costume antique. Il sera autant question de cinéma que de vêtements : de péplos et de chlamydes, de toge et de cucullus… Mais aussi de frous-frous et de peaux de bêtes, de jupettes pour hommes et de slips léopard !

Age minium : 15 ans.

2€ en supplément de l’entrée au musée.

Route de Feuguerolles Musée de Vieux-la-Romaine Vieux

dernière mise à jour : 2021-11-10 par