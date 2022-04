Conférence du médecin Christophe André

Chartreuse de Neuville-sous-Montreuil

Samedi 30 avril 2022 à 19h

——————————–

Christophe André nous invite à la consolation, en résonnance avec son dernier ouvrage « Consolations : celles que l’on reçoit et celles que l’on donne », et la vie de l’hospice-asile de La Chartreuse (1947-1998).

Peut-on apprendre la consolation ? Pourquoi est-ce parfois si difficile de l’accepter, si délicat de la proposer ? Comment la nature, l’art, l’action nous consolent ? Pourquoi les liens sont-ils de si puissants remèdes ? Séance de dédicace à l’issue de la conférence. Dès 18h, découvrez l’exposition de portraits des anciens résidents de l’hospice-asile à partir de 18h. Conférence du médecin psychiatre Christophe André

