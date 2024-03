Conférence du Jeudi : « Le développement de la pratique sportive à Saint-Dizier de la fin du XIXème au milieu du XXème siècle » Espace Coeur de Ville Saint-Dizier, jeudi 14 mars 2024.

Conférence du Jeudi : « Le développement de la pratique sportive à Saint-Dizier de la fin du XIXème au milieu du XXème siècle » Par Aurore DARNET, archiviste, responsable des Archives Municipales de Saint-Dizier. Jeudi 14 mars, 18h30 Espace Coeur de Ville Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-14T18:30:00+01:00 – 2024-03-14T20:00:00+01:00

Fin : 2024-03-14T18:30:00+01:00 – 2024-03-14T20:00:00+01:00

Fin XIXe début XXe Saint-Dizier connaît un net développement de la pratique

sportive, dans un contexte de diffusion du courant hygiéniste et porté par une municipalité qui, en 1920, se dote d’une commission d’éducation physique spécialement chargée des sports. La cité bragarde soutient financièrement des clubs toujours plus nombreux, et se dote d’infrastructures avant-gardistes. Elle sait aussi apporter reconnaissance et gloire aux sportifs les plus remarquables.

Espace Coeur de Ville Place du Général de Gaulle, Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Centre-Ville Haute-Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « musee@mairie-saintdizier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.25.07.31.50. »}]

