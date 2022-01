Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) : 2022-01-22T16:00:00 2022-01-22T17:30:00

Conférence : Du jeu au jeu vidéo ! Le Temps des Cerises, le samedi 22 janvier à 16:00 Conférence : Du jeu au jeu vidéo ! ———————————- Comment des expériences informatiques dans les universités américaines sont-elles devenues des divertissements ? Comment fabrique-t-on du ludique avec des pixels et des lignes de code ? A travers cette conférence, découvrez comment l’humanité a intégré manettes, claviers et écrans à ses habitudes de jeu. ### A partir de 8 ans. Durée : 1h30. Sur réservation. ### Dimanche 22 mai à 16h Gratuit sur réservation en ligne La génèse du jeu vidéo.

2022-01-22

