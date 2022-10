CONFERENCE – DU GLOBAL AU LOCAL, 21 octobre 2022, .

CONFERENCE – DU GLOBAL AU LOCAL



2022-10-21 – 2022-10-21

Béziers Plaisir et Mr Lacourcelle vous invitent à une conférence sur le thème du climat.

Cette dernière vous donnera des clés pour comprendre et analyser les causes du changement climatique.

Entrée libre.

Béziers Plaisir

