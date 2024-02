CONFÉRENCE DU G.R.E.C. Clermont-l’Hérault, jeudi 7 mars 2024.

La restauration de la chapelle funéraire de Tristan de Clermont à Saint-Gervais-sur-Mare et d’autres églises préromanes (Saint-Martin de arcarès à Gignac et Saint-Jean de Combajargues à Argelliers) par Gabriel Gondard, Restaurateur des chapelles rurales de l’Hérault.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-07 18:00:00

fin : 2024-03-07 19:00:00

14 Rue Louis Blanc

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie

