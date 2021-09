Laon Laon Aisne, Laon Conférence du Festival de Laon : “Sur les traces de Marcel Proust à Laon” Laon Laon Catégories d’évènement: Aisne

A l'occasion de l'édition du Festival placée cette année sous le signe de Proust, du côté de la musique, cette conférence vous sera proposée par Luc Fraisse (professeur de littérature française à l'université de Strasbourg)… RV à la Maison des Arts et Loisirs de Laon à 18h15 ! (à noter que les réservations seront ouvertes à partir du 16/08 dans les locaux de l'Office de Tourisme du Pays de Laon)

