Conférence du Creddo Graveson, 18 mars 2022, Graveson.

Place du Marché Espace Culturel de Graveson

2022-03-18

Graveson Bouches-du-Rhône Graveson

Les Provençaux et les villages de Provence, vus par le Père Xavier de Fourvière ; par Mgr Bernard Ardura, Président du Comité pontifical des sciences historiques du Vatican.



Le Père Xavier de Fourvière, devenu prédicateur itinérant après le « Siège de Frigolet » de 1880, écrit presque quotidiennement à sa mère, l’informant de ses activités et des personnes rencontrées.



La conférence offrira l’occasion d’entendre pour la première fois la lecture publique de quelques passages de Moun Journau, qui est une mine d’informations sociologiques, religieuses, culturelles et notamment littéraires, sur la Provence et ses traditions.

+33 4 32 61 94 06

