Conférence du Conservatoire : Serge Diaghilev
Salle Tchaïkovski
Montbéliard

Conférence du Conservatoire : Serge Diaghilev
Salle Tchaïkovski, 18 mars 2023, Montbéliard

2023-03-18 13:30:00 – 2023-03-18 15:30:00

Doubs EUR Serge Diaghilev, tel le plus grand des alchimistes, va créer un laboratoire humain où viendront s’électriser toutes les formes artistiques de son temps face à un public médusé par tant de nouveautés. Nous découvrirons, au travers d’œuvres majeures, en quoi l’étendard des Ballets Russes fut porté aux sommets. Intervenant : Cédric Godefroid Salle Salle Tchaïkovski La Gauloise Montbéliard

