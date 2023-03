Conférence du Conservatoire : Mozart, légendes et postérités Place Tharradin Montbéliard Catégories d’Évènement: Doubs

Montbéliard

Conférence du Conservatoire : Mozart, légendes et postérités Place Tharradin, 5 juin 2023, Montbéliard . Conférence du Conservatoire : Mozart, légendes et postérités Grand amphithéâtre de l’Université Place Tharradin Montbéliard Doubs Place Tharradin Grand amphithéâtre de l’Université

2023-06-05 – 2023-06-05

Place Tharradin Grand amphithéâtre de l’Université

Montbéliard

Doubs EUR Le Conservatoire du Pays de Montbéliard et l’Université Ouverte poursuivent ce cycle de conférences et d’ateliers de Culture musicale intitulé « Un an avec ». Cette année est Un an avec… Mozart.

Les auditeurs ont le choix d’assister soit aux conférences, soit aux séances d’atelier, soit à l’ensemble des interventions. Conférence illustrée (ouverte sans inscription)

Intervenant : Denis MORRIER, professeur de culture musicale

Entrée libre

Organisateur: Conservatoire et l’Université ouverte uo@agglo-montbeliard.fr +33 3 81 94 77 80 Place Tharradin Grand amphithéâtre de l’Université Montbéliard

dernière mise à jour : 2023-03-02 par

Détails Catégories d’Évènement: Doubs, Montbéliard Autres Lieu Montbéliard Adresse Montbéliard Doubs Place Tharradin Grand amphithéâtre de l'Université Ville Montbéliard Departement Doubs Lieu Ville Place Tharradin Grand amphithéâtre de l'Université Montbéliard

Montbéliard Montbéliard Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montbeliard /

Conférence du Conservatoire : Mozart, légendes et postérités Place Tharradin 2023-06-05 was last modified: by Conférence du Conservatoire : Mozart, légendes et postérités Place Tharradin Montbéliard 5 juin 2023 Doubs Grand amphithéâtre de l'Université Place Tharradin Montbéliard Doubs Place Tharradin Montbéliard

Montbéliard Doubs