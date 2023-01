CONFÉRENCE DU CERCLE MONTESQUIEU Le Mans Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

Sarthe Conférence du Cercle Montesquieu : les métamorphoses de la France. Uniquement sur réservation à l’adresse suivante : cercle.montesquieu.lemans@gmail.com Nouvelle conférence du Cercle Montesquieu. cercle.montesquieu.lemans@gmail.com http://cerclemontesquieulemans.blogspot.fr/ place des Jacobins Forum des Quinconces Le Mans

