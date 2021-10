Tonneins Tonneins Lot-et-Garonne, Tonneins Conférence du Cercle Féminin “Hiroshige, Graveur et Peintre Japonais, l’Art du Voyage” Tonneins Tonneins Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Tonneins

Conférence du Cercle Féminin “Hiroshige, Graveur et Peintre Japonais, l’Art du Voyage” Tonneins, 9 novembre 2021, Tonneins. Conférence du Cercle Féminin “Hiroshige, Graveur et Peintre Japonais, l’Art du Voyage” 2021-11-09 14:30:00 – 2021-11-09 Rue Maréchal Foch Cinéma Rex

Tonneins Lot-et-Garonne 0 0 EUR Conférence du Cercle Féminin “Hiroshige, Graveur et Peintre Japonais, l’Art du Voyage”:

– Conférence présentée par Mme Marie FITON.

Hiroshige grand estampiste du début du 19ème Siècle. Hiroshige va se rendre célèbre par le trajet de la route du Tokaido qui représente 50 étapes dans les villages et les villes entre Tokyo (Edo à

cette époque) et Kyoto (la capitale impériale d’alors). Hiroshige va peindre toutes les étapes en décrivant la vie quotidienne, se transformant ainsi en véritable témoin de cette époque. Conférence du Cercle Féminin “Hiroshige, Graveur et Peintre Japonais, l’Art du Voyage” +33 5 53 84 38 91 Conférence du Cercle Féminin “Hiroshige, Graveur et Peintre Japonais, l’Art du Voyage”:

