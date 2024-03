Conférence du Cercle d’Etudes Vernonnais Maupeou, un Normand face aux oligarchies de l’Ancien Régime finissant Rue Charles Joseph Riquier Vernon, jeudi 21 mars 2024.

Conférence du Cercle d’Etudes Vernonnais Maupeou, un Normand face aux oligarchies de l’Ancien Régime finissant Rue Charles Joseph Riquier Vernon Eure

Le CEV a le plaisir de vous inviter à sa prochaine conférence (ouverte à tous et gratuite) qu’il organise le jeudi 21 mars 2024 à 20h30 à l’Espace Philippe-Auguste de Vernon Salle Maubert

« Maupeou, un Normand face aux oligarchies de l’Ancien Régime finissant »

Présentation de la conférence :

À quelques kilomètres des Andelys, sur une falaise dominant la Seine, la commune du Thuit ne porte plus trace de Charles-Nicolas Maupeou qui résida pendant dix-huit ans dans le château dont il avait fait l’acquisition après avoir été disgracié, lorsque Louis XVI arriva au pouvoir.

Trop méconnu, Maupeou reste pourtant l’un plus grands hommes d’État du XVIIIe siècle. Après une carrière de membre du parlement de Paris qui le conduisit jusqu’à la présidence de celui-ci, il devint chancelier en 1768 et fut le dernier à occuper cette fonction. Doté d’une fine intelligence et d’un grand courage, il n’hésita pas à ramener à la raison des Cours souveraines qui depuis de longues années faisaient tout ce qui était en leur pouvoir pour empêcher les réformes indispensables pour répondre aux exigences de l’État. Elles portèrent notamment sur la réorganisation de la justice, dont il décida de la gratuité et de l’accès aux carrières de ses magistrats.

Ses réformes furent abandonnées par Louis XVI. Réagissant au rétablissement des parlements le 1er novembre 1774, il dira Le roi veut perdre sa couronne, il en est bien le maître . Moins de deux semaines après sa mort, la monarchie était emportée dans un déchaînement de violence.

C’est Guy Quintane, ancien doyen de la faculté de droit de Rouen, membre du CEV, qui fera revivre la figure du chancelier Maupeou.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-21 20:30:00

fin : 2024-03-21

Rue Charles Joseph Riquier Espace Philippe Auguste

Vernon 27200 Eure Normandie cev27@free.fr

