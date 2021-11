Sens Sens 89100, Sens Conférence du Cercle Condorcet du Sénonais Sens Sens Catégories d’évènement: 89100

Sens

Conférence du Cercle Condorcet du Sénonais Sens, 16 novembre 2021, Sens. Conférence du Cercle Condorcet du Sénonais Rue René Binet Médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens

2021-11-16 18:00:00 – 2021-11-16 Rue René Binet Médiathèque Jean-Christophe Rufin

Sens 89100 EUR La prochaine conférence du Cercle Condorcet du Sénonais portera sur les “Saveurs de La Fontaine” et sera animée par Jacky Vellin. cercle.condorcet.sens@gmail.com https://www.cerclecondorcetdusenonais.fr/ La prochaine conférence du Cercle Condorcet du Sénonais portera sur les “Saveurs de La Fontaine” et sera animée par Jacky Vellin. Rue René Binet Médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens

dernière mise à jour : 2021-10-29 par

Détails Catégories d’évènement: 89100, Sens Autres Lieu Sens Adresse Rue René Binet Médiathèque Jean-Christophe Rufin Ville Sens lieuville Rue René Binet Médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens