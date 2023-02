Conférence du Cercle Condorcet du Sénonais Salle du CEREP, 22 février 2023, Sens Sens.

Conférence du Cercle Condorcet du Sénonais

2023-02-22 – 2023-02-22

Le mercredi 22 février 2023 à 18h30 au CEREP, le Cercle Condorcet du Sénonais vous donne rendez-vous pour une conférence-débat avec Cécile Alduy.

Agrégée et docteure en Lettres Modernes, normalienne, Cécile Alduy est Professeur de littérature et civilisation française à Stanford University, où elle enseigne depuis 2003, et chercheuse associée au CEVIPOF (Sciences PO Paris) depuis 2017. Elle est Chair de la Division of Literatures, Cultures, and Languages de Stanford University.

“La politique est d’abord et avant tout une guerre de langage, une guerre des signes, une guerre des symboles”. Ainsi Jean-Marie Le Pen théorisait-il en 1991 la bataille culturelle qu’il entendait mener sur la scène politique.

« Les mots tuent parfois plus sûrement que les balles”, ajoutait-il.

S’inspirant explicitement du théoricien communiste italien Antonio Gramsci, qui considérait que les victoires électorales ne peuvent surgit qu’après les victoires culturelles, le leader d’extrême droite a compris très tôt qu’imposer ses mots, ses phrases, c’était faire accepter ses idées et sa vision du monde.

En 2023, c’est tout le spectre politique qui est habité par cette hantise de « la bataille culturelle » : comment faire accepter comme le langage commun, hégémonique, le cadre de pensée et le vocabulaire de son propre camp ?

Nous regarderons à travers des exemples précis tirés de l’ensemble du spectre politique comment se manifeste cette bataille et quelles sont ses armes.

cercle.condorcet.sens@gmail.com https://www.cerclecondorcetdusenonais.fr/

