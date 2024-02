Conférence Du canal des deux mers aux maisons éclusières par la Société Archéologique et Historique du Passage d’Agen Centre Culturel Salle Jean Ferrat Le Passage, vendredi 1 mars 2024.

Conférence Du canal des deux mers aux maisons éclusières par la Société Archéologique et Historique du Passage d’Agen Centre Culturel Salle Jean Ferrat Le Passage Lot-et-Garonne

Daniel VANWATERLOO vous fera revivre la construction du canal royal de Languedoc, conçu par l’ingénieux Pierre-Paul RIQUET au XVIIème siècle ainsi que l’architecture et la réalisation du canal latéral à la Garonne par les ingénieurs des Ponts-et-Chaussées Jean-Baptiste de BAUDRE et Jean-Gratien JOB au XIXème siècle.

La prise d’eau d’Agen avec le barrage de Beauregard, le Pont-canal et les maisons éclusières clôturera cet exposé.

Une exposition regroupant des documents d’archive et des objets qui ont rythmé la vie des éclusiers, en provenance des archives de VNF Toulouse, vous seront présentés pour la première fois. .

Début : 2024-03-01 18:00:00

Centre Culturel Salle Jean Ferrat Avenue de Consuegra

Le Passage 47520 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

