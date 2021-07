Conférence ” Du cabinet de curiosité en général au cabinet de curiosité dans l’art contemporain en particulier” Abbaye cistercienne de l’Escaladieu, 19 septembre 2021, Bonnemazon.

Conférence ” Du cabinet de curiosité en général au cabinet de curiosité dans l’art contemporain en particulier”

Abbaye cistercienne de l’Escaladieu, le dimanche 19 septembre à 14:30

Le cabinet de curiosité a ceci de singulier qu’il forme un microcosme de la représentation du monde où l’étrange et le merveilleux regardent la science et la connaissance. Son histoire est riche de collectionneurs passionnés, monomanes ou éclectiques, toujours prompte à éveiller notre étonnement. Sujet passionnant dans et pour l’art contemporain, certains artistes s’en approprient la forme, rejouent la collection et présentent un théâtre de l’extraordinaire qui met en jeu le statut même de l’art tout autant que notre curiosité. Une curiosité doublement sollicitée quand le vrai et le faux s’entremêlent. Alors pourrons-nous sans vergogne contredire l’adage et affirmer que la curiosité est une bien belle qualité.

Yolande Agullo, docteure en histoire de l’art et esthétique, vous présentera le cabinet de curiosité.

Abbaye cistercienne de l’Escaladieu 65130, Bonnemazon Bonnemazon Hautes-Pyrénées



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:30:00