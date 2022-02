CONFÉRENCE – DROGUES, OÙ EN EST-ON EN 2022 ? Yutz, 16 mars 2022, Yutz.

Poisons, Remèdes, associées au plaisir, au soulagement des souffrances, à la recherche de sensations, les substances psychoactives sont omniprésentes dans l’environnement humain.

Au-delà de leur statut licite, ou illicite, c’est d’abord l’acceptabilité sociale des consommations, associée à leur disponibilité, qui règle la prévalence de l’usage. Les drogues ont des potentialités toxiques et addictogènes diverses, des effets recherchés variés, et de leur rencontre, dans un environnement donné, avec un individu peut naître l’addiction.

Dr Michaël BISCH abordera avec vous les usages, la perte de contrôle qui peut toucher celles et ceux qui consomment et comment prévenir, et traiter, les maladies chroniques que sont les addictions.

Michaël Bisch

psychiatre addictologue responsable du Département d’Addictologie au Centre Psychothérapique de Nancy, le Docteur Bisch est enseignant vacataire à la faculté de Médecine, Maïeutique et Métiers de la santé de l’université de Lorraine.

Administrateur de la Société Française d’Alcoologie, il est particulièrement impliqué dans les questions d’accessibilité des soins en addictologie. Il est également administrateur du Comité Régional Grand-Est de Lutte contre le VIH et les Hépatites Virales (COREVIH) et secrétaire général du Réseau des Etablissements de Santé pour la Prévention des Addictions (RESPADD).

dernière mise à jour : 2022-02-08 par