Conférence d’ouverture de l’exposition « L’art des charpentiers japonais » Maison de la culture du Japon à Paris Paris, 17 octobre 2023, Paris.

Le mardi 17 octobre 2023

de 18h00 à 19h30

.Public adolescents adultes. gratuit

L’esprit des charpentiers est dans les détails – Découverte des richesses de l’exposition

Au Japon, les édifices en bois sont très nombreux. On peut citer le temple Horyû-ji, à Nara, qui date de plus de 1 000 ans, est considéré comme la structure en bois la plus ancienne du monde. On peut aussi penser aux pavillons de thé, dont l’architecture de style sukiya, ou « rustique » reflète l’esprit de la cérémonie du thé. D’où viennent ces architectures typiquement japonaises ? Comment ce savoir-faire s’est-il transmis parmi les artisans ? Lors de cette conférence, Marcelo Nishiyama, directeur adjoint du Takenaka Carpentry Tools Museum et commissaire de l’exposition L’art des charpentiers japonais – Au cœur de l’architecture en bois traditionnelle, va nous présenter les détails de cette exposition ainsi que l’histoire et la culture de l’architecture en bois, étroitement liées à l’environnement et à l’esthétique japonais.

Maison de la culture du Japon à Paris 101 bis Quai Jacques Chirac 75015 Paris

© Takenaka Carpentry Tools Museum