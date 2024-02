CONFÉRENCE « DORIS LESSING » Maureilhan, vendredi 8 mars 2024.

CONFÉRENCE « DORIS LESSING » Maureilhan Hérault

Dans le cadre de la journée des droits des femmes, partez à la rencontre de Doris Lessing avec Marie Pantalacci et Chantal Ferrier.

Rebelle et combative depuis son enfance, Doris Lessing est née en 1919 au lendemain de la Première Guerre mondiale, elle faisait partie de cette génération d’enfants « engendrés, déformés, pervertis », disait-elle, par la guerre. Sur réservation.

Dans le cadre de la journée des droits des femmes, partez à la rencontre de Doris Lessing avec Marie Pantalacci et Chantal Ferrier.

Rebelle et combative depuis son enfance, Doris Lessing est née en 1919 au lendemain de la Première Guerre mondiale dont ses parents avaient cruellement souffert, elle faisait partie de cette génération d’enfants « engendrés, déformés, pervertis », disait-elle, par la guerre. Elle passa sa jeunesse en Rhodésie du Sud où ses parents menaient la vie rude et âpre des fermiers, une vie de dénuement dans l’isolement d’une nature captivante et menaçante. Elle fut révoltée par les préjugés de la société coloniale, provinciale et étriquée, et par la cruauté de la discrimination raciale.

Sur réservation à la médiathèque de Maureilhan. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 18:30:00

fin : 2024-03-08

5 Rue de la Broutade

Maureilhan 34370 Hérault Occitanie mediatheque.maureilhan@ladomitienne.com

L’événement CONFÉRENCE « DORIS LESSING » Maureilhan a été mis à jour le 2024-02-19 par OT LA DOMITIENNE