Yvelines

Université Ouverte de Versailles, le lundi 14 février 2022 à 18:30

Les conférences « Les Grands Amphis » permettent à tous, d’écouter et rencontrer des intellectuels, penseurs, universitaires, ayant publié durant l’année écoulée un ouvrage dans des domaines aussi variés que l’Histoire, la Philosophie, les Sciences, et les nouvelles technologies… Une vente-signature d’ouvrages est organisée en partenariat avec la Librairie Antoine de Versailles. Un lundi par mois à 18h30. Gratuit et en accès libre dans l’auditorium de l’UOV. Conférences disponibles en replay sur Versailles.fr

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Conférence donnée par M. André Job pour son ouvrage "Giraudoux, l'humanisme républicain à l'épreuve", Ed. Michalon
Université Ouverte de Versailles
6 impasse des Gendarmes, entrée B
78000 Versailles

2022-02-14T18:30:00 2022-02-14T19:30:00

