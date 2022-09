Conférence Don d’ Organe et Tissus Saint-Gengoux-le-National Saint-Gengoux-le-National Catégories d’évènement: Saint-Gengoux-le-National

Saône-et-Loire Saint-Gengoux-le-National EUR Conférence – Débat « Le Don d’Organes et de Tissus ».

Un film sera projeté suivi d’un diaporama.

Nous aurons des témoignages de greffers.

France adot 71 nous présentera ses activités. br.merlin@sfr.fr +33 3 85 44 96 41

