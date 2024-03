Conférence Dominique Duplantier, un artiste dans la cité Ciap Lapurdum Bayonne, samedi 1 juin 2024.

Quoi de plus normal que de solliciter Dominique Duplantier pour illustrer les supports de communication de la ville après son fameux plan de Bayonne publié en 1982!

Pour valoriser les sites remarquables de Bayonne, l’artiste réalise en 2006 plusieurs dessins d’architecture. Accompagnés de notices explicatives ils offrent au visiteur des repères historiques. L’artiste poursuit son lien avec la Cité en reconstituant graphiquement son histoire patrimoniale qui fera l’objet d’un livre en 2012, lorsque Bayonne obtient le label Ville d’Art et d’Histoire. Dans les commandes officielles, Dominique Duplantier reste fidèle à son style, poétique et onirique, présent dans ses oeuvres personnelles. Que ce soit dans un dessin, une maquette ou un plan de ville, la finesse de son trait révèle son talent de dessinateur. Conférence animée par Odile Contamin et Sophie Cazaumayou, historiennes de l’art. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 17:00:00

fin : 2024-06-01 18:00:00

Ciap Lapurdum 7 Rue des Gouverneurs

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine ciap@bayonne.fr

