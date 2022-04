CONFERENCE D’OLIVIER SAUZEREAU Villeneuve-en-Retz Villeneuve-en-Retz Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Villeneuve-en-Retz

CONFERENCE D’OLIVIER SAUZEREAU Villeneuve-en-Retz, 30 avril 2022, Villeneuve-en-Retz. CONFERENCE D’OLIVIER SAUZEREAU Salle Caba’retz Fresnay-en-Retz Villeneuve-en-Retz

2022-04-30 16:00:00 – 2022-04-30 16:00:00 Salle Caba’retz Fresnay-en-Retz

Villeneuve-en-Retz Loire-Atlantique Olivier SAUZEREAU, astro-photographe, vous dévoile son carnet de voyage … Laissez-vous embarquer au travers de notre galaxie ! Les Randonneus des étoiles vous proposent une conférence sur l’astronomie et notre Galaxie ! Olivier SAUZEREAU, astro-photographe, vous dévoile son carnet de voyage … Laissez-vous embarquer au travers de notre galaxie ! Salle Caba’retz Fresnay-en-Retz Villeneuve-en-Retz

dernière mise à jour : 2022-04-18 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Villeneuve-en-Retz Autres Lieu Villeneuve-en-Retz Adresse Salle Caba'retz Fresnay-en-Retz Ville Villeneuve-en-Retz lieuville Salle Caba'retz Fresnay-en-Retz Villeneuve-en-Retz Departement Loire-Atlantique

CONFERENCE D’OLIVIER SAUZEREAU Villeneuve-en-Retz 2022-04-30 was last modified: by CONFERENCE D’OLIVIER SAUZEREAU Villeneuve-en-Retz Villeneuve-en-Retz 30 avril 2022 Loire-Atlantique Villeneuve-en-Retz

Villeneuve-en-Retz Loire-Atlantique