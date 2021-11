Figeac Figeac Figeac, Lot Conférence d’Olivier Pons “le Violon Intérieur” Figeac Figeac Catégories d’évènement: Figeac

Lot

Conférence d'Olivier Pons "le Violon Intérieur"
2021-11-09 20:30:00

2021-11-09 20:30:00 – 2021-11-09

A l'occasion de la parution de son nouvel album, Poème, Olivier Pons nous dévoilera un peu ce qu'il se passe dans la tête d'un musicien interprète : travail, rapport à l'instrument, le geste et le son, le style, l'hygiène de vie, le trac, l'oreille, l'éloquence artistique, etc.

Figeac

