Nord

Musée de l’Hospice Comtesse, le jeudi 21 octobre à 17:30

Au rendez-vous de ce mois d’octobre, l’artiste Eugène Dodeigne est à l’honneur. FIgure essentielle de la sculpture française contemporaine, à laquelle il a apporté une contribution très singulière reconnue dans le monde entier, Eugène Dodeigne (1923-2015) est aussi l’une des figures de proue du Groupe de Roubaix. Né en Belgique en 1923, Eugène Dodeigne est rapidement natualisé français alors que ses parents s’installent dans le Nord. Né sous le signe de la pierre, il est l’héritier d’une famille de tailleurs de pierre originaires de la région de Soignies. Suite à la rétrospective récente qui s’est tenue au musée de la Piscine de Roubaix, le conférencier Nicolas Feliers dressera le portrait de cet article du Nord de la France. Rendez-vous le jeudi 21 octobre à 17h30, au musée de l’Hospice Comtesse (Salle Desmet) Plus d’infos sur : [amisdesmuseesdelille@gmail.com](mailto:amisdesmuseesdelille@gmail.com)

Entrée sur réservation

Le cycle de conférence “Passion de l’Art” pour les curieux, les amateurs, les passionnés Musée de l’Hospice Comtesse 32, rue de la monnaie 59000 Lille Lille Vieux-Lille Nord

2021-10-21T17:30:00 2021-10-21T19:30:00

