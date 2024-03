CONFÉRENCE DJ DESCHAMPS LA 3ÈME MI-TEMPS Gros-Réderching, vendredi 12 avril 2024.

CONFÉRENCE DJ DESCHAMPS LA 3ÈME MI-TEMPS Gros-Réderching Moselle

Vendredi

Imaginée comme un DJ set avec platines vinyles, cette conférence musicale décalée a pour ambition de présenter l’histoire géo-politique du football en partant des musiques et des chants liés au football, sport populaire par excellence. Cette DJ conférence révèle les liens qu’il existe entre musique et football, deux cultures populaires faites pour se rencontrer. On y croise des célébrités des deux disciplines Georges Best et les Rolling Stones, Michel Platini et DocGynéco, Francis Lalanne et Laurent Blanc, Beckam et New Order… Elle s’adresse aussi bien aux fans de foot et de musique qu’à tous les autres, détracteurs et néophytes.

Un blind test et un DJ set final spécial foot suivront le DJ set conférence.

Distribution du journal l’inutile de Nicolas Turon, qui viendra créer du 10 au 13 avril un numéro de l’Inutile sur les clubs sportifs du Pays de Bitche en ciblant le sport le plus populaire le football.

Dans le cadre de la manifestation départementale, Lire en fête… partout en Moselle / programme complet https://www.calameo.com/read/0071423818dab9e19168cTout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 19:00:00

fin : 2024-04-12 21:00:00

Club house du stade de foot

Gros-Réderching 57410 Moselle Grand Est

L’événement CONFÉRENCE DJ DESCHAMPS LA 3ÈME MI-TEMPS Gros-Réderching a été mis à jour le 2024-03-14 par OT DU PAYS DE BITCHE