Conférence « Discutons réseaux sociaux ! » Saint-Julien-en-Born, 20 janvier 2023, Saint-Julien-en-Born . Conférence « Discutons réseaux sociaux ! » Salle des fêtes Saint-Julien-en-Born Landes

2023-01-20 18:00:00 – 2023-01-20 19:30:00 Saint-Julien-en-Born

Landes L’espace jeunes de Saint Julien en Born et l’association locale Familles Rurales de Saint Julien en Born vous invite à une conférence participative entre vous parents et les jeunes.

Que font les jeunes sur les réseaux sociaux, gérer son temps d’écran, se protéger sur internet …

Un moment pour discuter, ensemble, des pratiques des jeunes. Le médiateur numérique présent profitera de ce temps pour donner des outils concrets pour accompagner la vie numérique.

