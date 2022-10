Conférence – discussion Santé mentale

2022-10-17 – 2022-10-17 Santé mentale et environnement, les bienfaits d’une fréquentation régulière de la nature : conférence d’Estelle Alquier, hortithérapeute, conceptrice de jardins thérapeutiques, suivie d’une table ronde interactive avec le public.

Seront présents : Claire Nocon, neurologue au CH de Dax, Isabelle Poeydomenge et Marie-Noëlle Ibarboure animatrices socioculturelles, Aline et Pascale, résidentes du foyer de Cauneille.

Parmi les sujets abordés, dépression, burn out, stress chronique, handicap mental, maladie mentale et Nature.

