Conférence d’Isabelle Neuschwander Saint-Connan, dimanche 14 avril 2024.

« L’aventure du Buhara : vouloir rejoindre l’Angleterre à tout prix »

Le père d’Isabelle Delabruyère-Neuschwander faisait partie de l’équipage du Buhara. Il lui a raconté son histoire une seule fois. Bien des années plus tard, l’archiviste de formation s’est lancée sur ses traces et celle de ses camarades.

Le 12 février 1941 au soir, 15 jeunes hommes, dont neuf élèves pilotes de Saint-Brieuc et leur instructeur, embarquent en silence sur le cotre Buhara échoué au fond de la baie de la Fresnaye. Ils veulent rejoindre l’Angleterre et la France libre. La tentative est un échec aux conséquences dramatiques : l’exécution de deux camarades, la déportation des autres et la mort qui frappe encore. L’aventure du Buhara est une histoire qui traverse toute la Seconde Guerre mondiale : celle des premiers résistants souvent décimés et oubliés, celle des premiers déportés dans les bagnes nazis, celle de vie à construire après, malgré, avec.

