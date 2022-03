Conférence – Dis, c’est quoi le Jazz ? Munster, 28 mai 2022, Munster.

Conférence – Dis, c’est quoi le Jazz ? Munster

2022-05-28 14:00:00 – 2022-05-28 15:00:00

Munster Haut-Rhin

Naissance d’un style musical emblématique

Né entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle, le jazz est le symbole de la musique du sud des États-Unis. Originaire de La Nouvelle-Orléans, il est tout d’abord joué par les Noirs américains qui viennent de vivre des siècles d’esclavage et qui n’aspirent qu’à une chose : la liberté. La musique et le Jazz seront leur exutoire.

Par Gautier Laurent, bassiste, contrebassiste et compositeur, titulaire du Diplôme d’Etat de Jazz.

À partir de 11 ans / 1h

Entrée libre

+33 3 89 77 24 43

