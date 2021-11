Conférence d’initiation aux haïkus avec Pascale Senk Médiathèque du Carré d’Art, 20 janvier 2022, Montgeron.

Conférence d’initiation aux haïkus avec Pascale Senk

Médiathèque du Carré d’Art, le jeudi 20 janvier 2022 à 17:00

Dans le cadre de Janvier japonais à la médiathèque et des Nuits de la lecture, venez découvrir **l’art minimaliste du haïku** et vous essayer à cette discipline poétique. Pascale Senk est auteure, haïkiste et éditrice. Passionnée de haïkus, elle a préfacé l’anthologie « L’Art du Haïku : pour une philosophie de l’instant » (Belfond, 2009) et publié « L’effet Haïku » (ed. Seuil, coll Vivre/Points, 2018) et « Mon année Haïku : un poème et sa méditation chaque jour pour être plus présent à la vie » (ed. Leduc.s, 2017). Elle produit aussi le premier podcast en français entièrement consacré à la poésie Haïku : « 17 syllabes, tout sur le Haïku » et a crée le programme de méditations « Haïkus » sur PetitBambou.

Médiathèque du Carré d’Art 2 rue des Bois 91230 Montgeron Montgeron Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-20T17:00:00 2022-01-20T19:00:00