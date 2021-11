Montgeron Médiathèque du Carré d'Art Essonne, Montgeron Conférence d’initiation aux Haiku Médiathèque du Carré d’Art Montgeron Catégories d’évènement: Essonne

Montgeron

Conférence d’initiation aux Haiku Médiathèque du Carré d’Art, 22 janvier 2022, Montgeron. Conférence d’initiation aux Haiku

Médiathèque du Carré d’Art, le samedi 22 janvier 2022 à 17:00

Dans le cadre de Janvier japonais à la médiathèque et des Nuits de la lecture, venez découvrir l’art minimaliste du haïku et vous essayer à cette discipline poétique avec Pascale Senk. Venez découvrir l’art minimaliste du haïku Médiathèque du Carré d’Art 2 rue des Bois 91230 Montgeron Montgeron Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T17:00:00 2022-01-22T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Montgeron Autres Lieu Médiathèque du Carré d'Art Adresse 2 rue des Bois 91230 Montgeron Ville Montgeron lieuville Médiathèque du Carré d'Art Montgeron