Conférence d’initiation à l’astronomie Saint-Dizier, mardi 2 avril 2024.

Conférence d’initiation à l’astronomie Saint-Dizier Haute-Marne

Tout public

Le ciel étoilé et l’Univers . Conférencier: Eric Achkar, ingénieur et ancien président de la société astronomique de Genève (SAG). La présentation abordera l’évolution de l’astronomie, les constellations, le mouvement céleste, les planètes du système solaire, les éclipses, l’observation télescopique, ainsi que les échelles de distance et de temps dans l’univers pour appréhender ses dimensions. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-02

fin : 2024-04-02

Place du Général de Gaulle

Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est

L’événement Conférence d’initiation à l’astronomie Saint-Dizier a été mis à jour le 2024-03-19 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne