Conférence : Dinard et la Résistance

2021-08-02 Cosec 29 Rue Gouyon Matignon

Dinard Ille-et-Vilaine

Conférencier : Pascal GUICHARD, Colonel en retraite.

Par l’Association Histoire et Patrimoine du Pays Dinard/Rance/Émeraude.

Dès le 18 juin sans pour autant avoir entendu l’appel du général de Gaulle, les premiers Dinardais traversent la Manche sur les traces des derniers soldats britanniques qui quittent les combats sur le sol français à partir de Saint-Malo. Ils feront partie des premiers « Français libres ».

L’augmentation des restrictions et des réquisitions, les arrestations arbitraires, le travail obligatoire en Allemagne et l’espoir d’un débarquement allié en France vont pousser de plus en plus de nos concitoyens, atteints dans leur patriotisme, à passer d’actes d’incivilité et de la distribution de journaux clandestins à des actions plus dangereuses visant à gêner l’envahisseur, à aider les Alliés au travers de la recherche de renseignements, de sabotages et l’exfiltration des aviateurs abattus au-dessus de notre territoire.

C’est la mémoire de ces femmes et hommes du canton de Dinard qu’il nous a semblé important de rappeler et d’honorer au travers de cette conférence dans le cadre de la commémoration du 75ème anniversaire de la fin de la Deuxième guerre mondiale.

Lundi 2 août 2021 – 18 h – Balnéum, Palais des Arts et du Festival

+33 6 76 04 81 58 http://contact@patrimoine-dinard.fr/

Lundi 2 août 2021 – 18 h – Balnéum, Palais des Arts et du Festival

